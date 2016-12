YEAR END BUSINESS! EVERY 2017 RACE DATE IN ONE PLACE

2017 MOTOCROSS SCHEDULES: WHERE TO BE & WHEN TO BE THERE



Ryan Dungey.

2017 AMA SUPERCROSS CHAMPIONSHIP

Jan. 7…………………………Anaheim, CA

Jan. 14………………………San Diego, CA

Jan. 21………………………Anaheim, CA

Jan. 28………………………Glendale, AZ

Feb. 4……………………….Oakland, CA

Feb. 11………………………Arlington, TX

Feb. 18………………………Minneapolis, MN

Feb. 25………………………Atlanta, GA

Mar. 4………………………Toronto, ON

Mar. 11………………………Daytona, FL

Mar. 18………………………Indianapolis, IN

Mar. 25………………………Detroit, MI

Apr. 1…………………………St. Louis, MO

Apr. 8………………………..Seattle, WA

Apr 22……………………….Salt Lake City, UT

2017 KTM JUNIOR SUPERCROSS CHALLENGE

January 14………….San Diego, CA

January 21………… Anaheim II, CA

January 28………….Phoenix, AZ

February 11…………Dallas, TX

February 18…………Minneapolis, MN

February 25…………Atlanta, GA

March 4………………Toronto, CAN

March 1………………Indianapolis, IN

April 1………………..St. Louis, MO

May 6………………..Las Vegas, NV

Ken Roczen.

2017 AMA NATIONAL CHAMPIONSHIP

May 20……………………Hangtown, CA

May 27.…………………..Glen Helen, CA

June 3..………………….Thunder Valley, CO

June 17..…………………Mt Morris, PA

June 24.………………….Muddy Creek, TN

July 1.…………………….Red Bud, MI

July 8..……………………Southwick, MA​

July 22.…………………..Millville, MN​

July 29.…………………..Washougal, WA

Aug. 12..………………….Unadilla, NY​

Aug. 19..………………….Budds Creek, MD​

Aug. 26.…………………..Crawfordsville, IN

2017 TRAVIS PASTRANA’S NITRO WORLD GAMES

June 24……………….Salt Lake City, UT

RICKY CARMICHAEL AMATEUR DAYTONA SUPERCROSS

Mar. 12-13…………….Daytona, FL

Tim Gajser.

2017 FIM MOTOCROSS WORLD CHAMPIONSHIP

Feb. 25…………………….Qatar (Saturday)

Mar. 5………………………Indonesia

Mar. 19…………………….Argentina

Apr. 2………………………Mexico

Apr. 16……………………..Italy

Apr. 23…………………….Holland

May 7………………………Latvia

May 21…………………….Germany

May 28…………………….France

June 11…………………….Russia

June 25……………………Italy

July 2……………………….Portugal

July 9……………………….San Marino (Cancelled)

July 23……………………..Czech Republic

Aug. 6……………………..Belgium

Aug. 13…………………….Switzerland

Aug. 20…………………….Sweden

Sept. 3………………………USA (Monday)

Sept. 10……………………Holland

Sept. 17…………………….France

Gavin Faith.

2017 AMSOIL ARENACROSS CHAMPIONSHIP

Jan. 7-8…………………….Cincinnati, OH

Jan. 13-15…………………Grand Rapids, MI

Jan. 20-22…………………Baltimore, MD

Jan. 28-29…………………Nashville, TN.

Feb. 4-5…………………….Louisville, KY

Feb. 18-19…………………Kansas City, MO

Feb.y 25-26……………….Tampa, FL

Mar. 3-5…………………….Southaven, MS

Mar. 11-12…………………New Orleans, LA

Mar. 18-19…………………Portland, OR

Mar. 24-26…………………Reno, NV

April 1-2…………………….Sacramento, CA

April 21-23…………………Denver, CO

May 5-7…………………….Las Vegas, NV

2017 MOTOCROSS DES NATIONS

October 1…………………..Matterley Basin, Great Britain

2017 SMX RIDERS & MANUFACTURERS CUP

October 7………………….Gelsenkirchen, Germany

2017 MONSTER ENERGY CUP

October 14………………….Las Vegas, NV

Davi Millsaps.

2017 CANADIAN NATIONAL CHAMPIONSHIP

June 4……………………Whispering Pines, BC

June 11………………….Blackwater, BC

June 18………………….Wild Rose, AB

June 25………………….Moto Valley, SK

July 9…………………….Gopher Dunes, ON

July 16…………………..Ulverton, QC

July 23…………………..Pleasant Valley, NS

July 30…………………..Riverglade, NB

Aug. 6…………………….Deschambault, QC

Aug. 13………………….RJ Motosport, ON

2017 WORLD OFF ROAD CHAMPIONSHIP (WORCS)

Jan. 6-8…………………….Taft, CA

Jan. 27-29…………………Primm, NV

Feb. 17-19………………….TBA

Mar. 10-12…………………Lake Havasu, AZ

Apr. 1-2…………………….Las Vegas, NV

Apr. 21-23…………………Hurricane, UT

May. 19-21…………………Cedar City, UT

Jun. 9-11…………………..Adelanto, CA

Sept. 8-10…………………Glen Helen, CA

Oct 13-15…………………..TBA

2017 ITALIAN NATIONAL CHAMPIONSHIP

Jan. 29…………..………..Riola Sardo.

Feb. 5………………………Malagrotta.

Feb.12………………..……Ottobiano

2017 MAXXIS BRITISH NATIONAL CHAMPIONSHIP

Mar. 12……………………Culham

Apr. 9………………………Lyng

Apr. 30…………………….Canada Heights

May 14……………………Hawkstone Park

June 18……………………Desertmartin

July 16…………………….Blaxhall

July 30…………………….Preston Docks

Aug 27……………………..Foxhill

2017 BELGIAN NATIONAL CHAMPIONSHIP

Mar. 12……………………Moerbeke-Waas

Mar. 26……………………Kruishoutem

Apr. 2……………………..Genk

Apr 10…………………….Mons

Apr. 18……………………Axel

Apr. 30……………………Wuustwezel

June 11…………………..Comines

June 18………………….Genk

July 22……………………Axel

July 23…………………..Hasselt

July 30…………………..Gooik

Aug. 15…………………..Balen

Aug. 20………………….Wachtebeke

Aug. 27………………….Orp le Grand

2017 DUTCH NATIONAL CHAMPIONSHIP

Mar. 26…………………..Oss

Apr. 9th…………………..Harfsen

May 14……………………Emmen

July15-16t………………..Lichtenvoorde

2017 ADAC GERMAN MASTERS CHAMPIONSHIP

Apr. 9……………………….Muhlberg

Apr. 30…………………….Jauer

May 14…………………….Molln

June 18……………………Bielstein

July 16…………………….Tensfeld

Aug. 27……………………Gaildorf

Sept. 24…………………..Holzgerlingen

2017 AUSTRALIAN NATIONAL CHAMPIONSHIP

April 1-2…………………..Wonthaggi, Victoria

April 23…………………..Appin, New South Wales

May 7……………………..Connondale, Queensland

May 21……………………Horsham, Victoria

May 28……………………Murray Bridge, South Australia

July 2……………………..Nowra, New South Wales

July 16……………………Shepparton, Victoria

July 30……………………Port Macquarie, New South Wales

Aug. 13…………………..Toowooba, Queensland

Aug. 19-20………………Coolum, Queensland

2017 AUSTRALIAN SUPERCROSS CHAMPIONSHIP

Sept. 9…………………..Queensland

Sept. 23…………………Queensland

Oct. 14…………………..TBA

Oct. 26…………………..South Australia

Nov. 4…………………….Victoria

Nov. 11-12……………..New South Wales